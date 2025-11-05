By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 05, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
तुलसी की माला पहनने से लाभ
हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय कहा गया है। इस विष्णु प्रिया कहा गया है, जिसके बगैर श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है।
विष्णु प्रिया
हिंदू धर्म में जिस तुलसी के पौधे को सुख-सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, उसकी माला भी अत्यंत ही शुभता लिए होती है।
सुख-सौभाग्य
तुलसी की कंठी माला के बारे में कहा जाता है इसके पहनने के कई फायदे हैं। चलिए इसके फायदे जानते हैं।
कई फायदे
मान्यता है कि इसे पहनने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु की हर समय कृपा बरसती है।
कृपा
तुलसी की माला धार्मिक के साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से भी अपना महत्व रखती है।
फायदे
आत्मविश्वास बढ़ता है
इसे पहनने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है। इसके साथ ही इसे पहनने से व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
बीमारियों से भी राहत
यहीं नहीं, यह कई सारी शरीर संबंधित बीमारियों में भी लाभ करती है और मानसिक तनाव कम करती है।
विधि
इसे पहनने से पहले दूध और गंगा जल से साफ कर लें, जिसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और फिर माला को पहनें।
अन्य नियम
अगर आप मांस-मदिरा का सेवन करते हैं, तो इस माला को न पहनें। साथ ही रुद्राक्ष और तुलसी की माला कभी भी एक साथ नहीं पहनी जाती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
अगहन मास में भूलकर भी न करें ये 7 काम
Click Here