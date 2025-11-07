By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 07, 2025
बेहद शक्तिशाली है ये रत्न, पहनने से पढ़ाई में लगेगा खूब मन!
रत्न शास्त्र ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण अंग है जो रत्नों और ग्रहों के बीच के संबंध को समझाता है।
संबंध
इस शास्त्र के अनुसार, प्रत्येक ग्रह का एक विशिष्ट रत्न होता है और रत्न धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।
परिवर्तन
प्रत्येक ग्रह का एक विशिष्ट रत्न होता है। ऐसे आज हम एक ऐसे ही रत्न के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे धारण करने पढ़ाई में खूब मन लगता है।
पढ़ाई में लगेगा मन
यह रत्न है सुनहला, जिसको येलो टोपाज भी कहा जाता है। यह पुखराज का उपरत्न है।
सुनहला रत्न
इसका रंग हल्का पीला या सुनहरा होता है और इसे बृहस्पति ग्रह से संबंधित माना जाता है।
बृहस्पति ग्रह से संबंध
गुरु की विशेष कृपा
बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह भी कहते है। इसलिए आपकी कुंडली में जब गुरु दशा मजबूत होती है। तब गुरु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
वजह
इससे ज्ञान प्राप्त करना काफी आसान हो जाता है। गुरु कमजोर होने की वजह से ही अक्सर पढ़ाई से मन भागता है।
समस्या छूमंतर
लेकिन, सुनहला रत्न पहनते ही गुरु की दशा मजबूत होने लगती है और सारी समस्या धीरे-धीरे छूमंतर हो जाता है और बच्चे को पढ़ाई में मन लगने लगता है।
फायदे
सुनहला रत्न को पहनने से धन और समृद्धि में वृद्धि की संभावना बढ़ती है। साथ ही यह तनाव और चिंता को भी कम करता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
