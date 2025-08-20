By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 20, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के फायदे

रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं। आज हम आपको 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे।

14 मुखी रुद्राक्ष

मान्यतानुसार, 14 मुखी रुद्राक्ष शनि ग्रह से संबंध रखता है। इस रुद्राक्ष को महाशनि भी कहते हैं।

संबंध

इसलिए शनि संबंधी परेशानियों से बचने के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

फायदेमंद

कहते हैं जो व्यक्ति इस रुद्राक्ष को कपाल के मध्य में धारण करता है, उसकी पूजा स्वयं देवता और ब्राह्मण करते हैं।

कहां पहनें

यह चौदह मुखी रुद्राक्ष कपाल पर दो भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र को भी नियंत्रित करता है।

आज्ञा चक्र को नियंत्रित करता है

इसलिए शास्त्रों में इस चौदह मुखी रुद्राक्ष को कपाल पर पहनने की सलाह दी गयी है। इसे गले में भी धारण कर सकते हैं।

गले में करें धारण

महाशनि के अलावा देव मणि के नाम से चर्चित इस चौदह मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति के पितरों की शुद्धि होती है। 

पितरों की शुद्धि

साथ ही उस व्यक्ति की यश-कीर्ति में भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही यह वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाता है।

यश-कीर्ति में वृद्धि

14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते वक्त आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं-
1. ऊँ नमः
2. ऊँ नमो नमः।
3. ऊँ ब्रां
4. ऊँ दुं मां नमः ।

मंत्र

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

मुख्य द्वार पर शमी का पौधा रखने से क्या होता है?

 Click Here