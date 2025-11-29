By Vimlesh Kumar Bhurtiya
रोज 10 बजे रात सोने से क्या होगा?
रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत मानी जाती है।
जल्दी सोने की अच्छी आदत
कुछ लोग इस आदत का पालन भी करते हैं।
करते हैं पालन
आज भी कई लोग रात में 10 बजे के लगभग सो जाते हैं और सुबह 6 बजे उठ भी जाते हैं।
10 से 6
रोजाना रात में 10 बजे के लगभग सो जाने के कई फायदे हैं, जानिए।
शरीर को क्या फायदे होते हैं?
रोजाना रात में 10 बजे सोना और सुबह 6 बजे उठ जाने से स्लीप साइकल बेहतर होती है।
स्लीप साइकल बेहतर होती है
नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। अनिद्रा जैसी समस्याओं से राहत मिलती है।
अनिद्रा से राहत
रात में 10 बजे सो जाने पर आप सुबह जल्दी उठेंगे। ऐसे में सुबह एक्सरसाइज और योग करने से लेकर अपने कई तरह के काम कर लेगें। नाश्ता टाइम से होगा।
सब टाइम से
रोजाना रात में 10 बजे सोते हैं तो दिन आपको छोटा नहीं लगेगा और आप अपने सारे काम इत्मीनान से कर लेंगे और दिनचर्या बेहतर होगी।
बेहतर दिनचर्या
एनर्जेटिक शरीर
रोजाना योग, एक्सरसाइज करने से शरीर में अलग तरह की एनर्जी आएगी। सूर्य की पहली किरण से शरीर में हैप्पी हार्मोंस का सीक्रेशन बढ़ेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
