7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे
कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से बजरंगबली की असीम कृपा भक्तों पर बनी रहती है। इसलिए भक्त नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं।
बजरंगबली की कृपा
कोई भक्त दिन में एक बार पाठ करता है, तो कोई 2 बार। लेकिन अगर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, तो क्या होगा? चलिए इस बारे में जानते हैं।
7 बार पाठ
वैसे तो हर दिन भगवान का दिन होता है, आप किसी भी दिन किसी भी समय हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं।
हर दिन पाठ
लेकिन कहा जाता है कि अगर मंगलवार और शनिवार को सात बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो यह बेहद फलदायी होता है।
शुभ दिन
आप हनुमान चालीसा का पाठ सुबह या शाम के समय लाल रंग के आसन पर बैठकर करें। इससे हनुमान जी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं।
पाठ करने की विधि
भय से मुक्ति
यदि रोज 7 बार सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का डर नहीं सताता है और उसे भय से मुक्ति मिल जाती है।
नकारात्मकता होती है दूर
नियमित रूप से सात बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
सुख और समृद्धि
अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बरकरार रहे, तो आप मंगलवार या शनिवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं।
आर्थिक स्थिति मजबूत
हर दिन सात बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, कारोबार में उन्नति होती है।
इसके अलावा 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से नौकरी में प्रमोशन और तरक्की मिलने से कोई नहीं रोक सकता है।
प्रमोशन व तरक्की
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
