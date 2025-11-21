By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 21, 2025
सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे
मान्यता है कि जो लोग नियमित श्रद्धा-भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है।
हनुमान चालीसा का पाठ
ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी न केवल एक जागृत देवता हैं बल्कि अष्टसिद्धि और नवनिधि के दाता भी हैं।
जागृत देवता
कई लोग रात में सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि सोने से पहले हनुमान चालीसा के पाठ का नियम व फायदे क्या-क्या हैं।
हनुमान चालीसा का पाठ
अगर आप रात में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो रात के नौ बजे के बाद ही करें क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि 9 बजे तक बजरंग बली भगवान राम की सेवा में लीन रहते हैं।
नियम
इसलिए, उस दौरान उनकी स्तुति व प्रार्थना करने से उतना लाभ नहीं मिल पाता, जितना मिलना चाहिए।
मिलता है लाभ
मनोबल बढ़ता है
रात में हनुमान चालीसा के पाठ से मनोबल बढ़ता है। साथ ही अनजाना डर नहीं सताता है।
नकारात्मक शक्तियां
साथ ही रात में नकारात्मक शक्तियां भी पास नहीं फटकती है।
बुरे सपने दूर
हनुमान चालीसा का पाठ रात को सोने से पहले करने से अच्छी नींद आती है और बुरे सपने दूर होते हैं।
सकारात्मक बदलाव
हनुमान चालीसा का नियमित पाठ न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक सशक्त उपाय है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
