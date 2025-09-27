By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 27, 2025
मुख्य द्वार पर अपराजिता का पौधा लगाने से लाभ
अपराजिता के पौधे का ज्योतिष और वास्तु में काफी महत्व होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, अपराजिता का पौधा घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
अपराजिता का पौधा
यह पौधा घर के वातावरण को शुद्ध और संतुलित बनाने में मदद करता है, जिससे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक बना रहता है और समृद्धि भी आती है।
फायदा
वास्तु की मानें, तो अपराजिता के पौधे को घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह पौधा माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय पौधा है।
मुख्य द्वार पर लगाएं
मान्यता है कि यदि आप इसे मुख्य द्वार पर लगाती हैं तो इस स्थान पर माता लक्ष्मी का आगमन बना रहता है।
लक्ष्मी का आगमन
दरअसल यह पौधा लक्ष्मी को आकर्षित करता है जिससे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है और घर में धन आकर्षित होता है।
नियम
यदि आप घर में किसी भी स्थान पर अपराजिता का पौधा लगा रहे हैं, तो आपको इसके लिए सभी शुभ दिशा को ही चुनना चाहिए।
सही स्थान पर लगाएं
ऐसा कहा जाता है कि यदि अपराजिता को गलत दिशा में रखा जाता है तो इसके फायदे की जगह नुकसान हो सकता है।
गलत दिशा
वास्तु की मानें तो अपराजिता का पौधा लगाने के लिए सबसे शुभ दिशा ईशान कोण यानी कि उत्तर-पूर्व दिशा है।
शुभ दिशा
यदि अपराजिता का पौधा घर के मुख्य द्वार पर लगा रहे हैं, तो पौधे का आकर छोटा होना चाहिए। इस पौधे में आपको नियमित रूप से जल देना चाहिए।
लगाने के बाद क्या करें
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
