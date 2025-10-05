By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 05, 2025

बालों में प्याज का रस लगाने के फायदे

बालों की लंबाई और चमक बढ़ाने के लिए हम कई घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। इसमें से एक है प्याज का रस।

हेयर केयर

विटामिन्स, फोलेट, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम से भरपूर प्याज का रस बालों की शाइन-ग्रोथ बढ़ाता है।

प्याज का रस

चलिए आपको बताते हैं बालों में प्याज का रस लगाने से क्या फायदे होते हैं। इसे कैसे लगा सकते हैं।

फायदे

बालों की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, तो प्याज का रस लगाएं। ये महिला हो या पुरुष दोनों के बालों के लिए सही है।

ग्रोथ

बालों का रूखापन प्याज का रस दूर करता है और चमक बढ़ाता है। इससे बालों में चमक आती है।

शाइन

नए बाल

अगर आपके सिर में गंजापन हो रहा है, तो प्याज का रस नए बाल उगाने में मदद करेगा।

डैंड्रफ-खुजली

बालों से डैंड्रफ और खुजली की समस्या को प्याज का रस दूर करता है। इससे स्कैल्प इंफेक्शन नहीं होता।

झड़ना कम करें

बालों का झड़ना और टूटना भी प्याज का रस कंट्रोल करता है। प्याज के रस में विटाइमिन ई-सी होते हैं।

कैसे लगाएं

प्याज को पीस कर उसका रस कटोरी में निकाल लें। रस को बालों के टिप और जड़ों पर लगाएं।

वॉश करें

1 घंटे बाद बालों को शैंपू से धो लें। इससे प्याज की बदबू भी चली जाएगी।

