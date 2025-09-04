By Dheeraj Pal
बजरंगबली को पान का भोग लगाने के लाभ

सनातन परंपरा में हनुमान जी को बल, बुद्धि और अष्टसिद्धि का दाता माना गया है। जिनकी विधि-विधान से पूजा करने पर सभी कष्ट दूर और कामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं।

अष्टसिद्धि का दाता

बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करता है। कोई उनकी पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो कोई उनकी मनपसंद की चीजें अर्पित करता है। 

प्रसन्न करने के उपाय

हनुमान जी को अर्पित होने वाली चीजों में पान भी शामिल है। मान्यता है कि उनकी पूजा में पान को चढ़ाने से विशेष पुण्यफल की प्राप्ति होती है।

पान करें अर्पित

यदि आपके काम अक्सर अटक जाते हैं या फिर अधूरे रह जाते हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान की माला और मीठा पान चढ़ाना चाहिए।

अधूरे काम होंगे पूरे

मान्यता है कि पान के इस उपाय से अटके कार्य में गति आती है और वह शीघ्र ही पूर्ण होता है।

कार्य में गति

दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी को मीठा पान का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे पान में चूना, तंबाकू एवं सुपारी नहीं होनी चाहिए।

मीठा पान चढ़ाएं

हनुमानजी के आगे हर मंगलवार और शनिवार पान चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, ऐसा करने से हर काम में सफलता प्राप्त होती है।

पान चढ़ाकर करें पाठ

हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही इससे डर का साया भी दूर हो जाता है। 

धन की समस्या दूर

इसके अलावा हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाने से व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

जीवन में तरक्की

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

