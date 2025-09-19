By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 19, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

तुलसी के नीचे रोज घी का दीपक जलाने के लाभ!

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है। इसमें देवी लक्ष्मी का वास होता है।

तुलसी की पौधा

ऐसे में तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और वैभव बढ़ता है। साथ ही तुलसी के पास दीपक जलाने का भी विधान है। 

दीपक जलाना

तुलसी के पौधे के नीचे यदि देसी घी का दीपक जलाया जाए, तो इसके अपने विशेष महत्व हैं और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

घी दीपक का महत्व

तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने से घर की नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है और देवी तुलसी माता खुश होती हैं।

घी का दीपक जलाएं

इससे घर में किसी भी तरह की परेशानी, दरिद्रता और धन से संबंधित दिक्कतें कम होती हैं। साथ ही घर का वातावरण शुद्ध और शांत रहता है। 

धन संबंधि दिक्कतें खत्म

तुलसी माता को धन की देवी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनके सामने दीपक जलाने से घर में धन, धान्य और सुख-समृद्धि बढ़ती है।

सुख-समृद्धि

तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाने से वास्तु दोषों का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता है।

वास्तु दोष कम

इसके अलावा परिवार में आपसी झगड़े और तनाव कम होते हैं और मानसिक शांति मिलती है।

मानसिक शांति

तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय हैं, इसलिए तुलसी के सामने दीपक जलाने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है।

विष्णु-लक्ष्मी जी की कृपा

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

सूर्य ग्रहण में करें इन चीजों का दान, मिलेगा पुण्य!

 Click Here