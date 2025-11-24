By Vimlesh Kumar Bhurtiya
सर्दियों में रोज संतरा खाएं, ये 7 अद्भुत फायदे पाएं
संतरा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसका सेवन करने से स्वास्थ्य को कई फायदे होते हैं।
संतरे में पोषक तत्व
आइए आज हम आपको संतरा खाने के सेहत को होने वाले फायदों की जानकारी देते हैं।
रोजाना संतरा खाने के फायदे
संतरे में विटामिन-सी की प्रचुर मात्रा होती है, जिसकी वजह से यह इम्यूनिटी बूस्ट करने में लाभकारी माना जाता है।
इम्यूनिटी बूस्ट करे
संतरे का सेवन करने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। इमसें विटामिन-ए प्रचुर मात्रा में होता है।
आंखों की रोशनी बढ़ाए
रोजाना संतरे का सेवन करने से शरीर एनर्जेटिक बना रहता है।
शरीर को एनर्जेटिक बनाए
थकान और कमजोरी से राहत पाने के लिए संतरे का सेवन करना लाभकारी माना जाता है।
कमजोरी दूर करे
रोजाना संतरे का सेवन करने से पाचन दुरुस्त रहता है। कब्ज और अपच जैसी समस्याएं नहीं होती हैं।
पाचन दुरुस्त करे
संतरे में फाइबर ज्यादा होता है और कैलोरी कम होती है। इसका सेवन करने से पेट देर तक भरा रहता है। ओवरईटिंग की समस्या से बचाव होता है जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है।
वजन नियंत्रित करे
संतरे में पोटेशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल को नियंत्रित करने में लाभकारी है।
बीपी कंट्रोल करे
