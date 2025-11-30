By Vimlesh Kumar Bhurtiya
रोज खाएं अंजीर, ये 7 फायदे पाएं
अंजीर स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसमें पोषक तत्वों की भरमार होती है।
अंजीर
पोटेशियम, कैल्शियम, जरूरी विटामिंस और दूसरे अहम पोषक तत्वों से भरपूर अंजीर का रोजाना सेवन करने से सेहत को क्या फायदे होते हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
रोजाना खाने के फायदे
अंजीर में आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो शरीर में खून की कमी को पूरा करने में सहायक है।
खून बढ़ाए
अंजीर में पाए जाने वाले पोषक तत्व इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए सहायक माने गए हैं।
डायबिटीज में लाभकारी
अंजीर में पोटेशियन भी पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके रोजाना सेवन से हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम रहता है।
हार्ट को हेल्दी रखे
अंजीर एक लो कैलोरी फूड है, जो वजन को कम करने में मददगार साबित हो सकता है।
वेट लॉस
अस्थमा के मरीजों के लिए अंजीर का सेवन करना लाभकारी हो सकता है।
अस्थमा से राहत दिलाए
अंजीर का रोजाना सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए
अंजीर में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों की मजबूती में लाभकारी है
हड्डियों के लिए फायदेमंद
