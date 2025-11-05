By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 05, 2025
LIVE HINDUSTAN Health
चुकंदर खाने के 7 फायदे, रोज खाएं सेहत बनाएं
चुकंदर पोषक तत्वों से भरपूर है और स्वास्थ्य के लाभकारी माना जाता है। इसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर को हेल्दी रखने में सहायक होती है।
चुकंदर में पोषक तत्व
रोजाना चुकंदर खाने से सेहत को क्या फायदे होते हैं, यह जानकर आप भी इसका सेवन करने लगेंगे। ऐसे में आइए पहले पढ़ लीजिए कि चुंकदर खाने के फायदे क्या हैं।
रोजाना चुकंदर खाने के फायदे
चुंकदर का रोजाना सेवन करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं। दरअसल, चुकंदर में नाइट्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को चौड़ा करने में मदद करता है, जिससे ब्लड फ्लो में सुधार होता है।
बीपी कंट्रोल करे
रोजाना चुकंदर का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ऐसा इसमें पाए जाने वाले शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों आयरन, मिनिरल्स आदि के कारण होता है।
शरीर को एनर्जेटिक रखे
चुकंदर में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में लाभकारी है। रोजाना चुकंदर का सेवन करने से कब्ज, अपच आदि की समस्या से राहत मिल सकती है।
पाचन स्वस्थ रखे
चुकंदर में पाए जाने वाले पोषक तत्व त्वचा में निखार लाने में भी लाभकारी माने गए हैं।
त्वचा में निखार लाए
चुकंदर में बीटालेन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो शरीर में सूजन को कम करने में सहायक होता है।
सूजन कम करे
रोजाना चुकंदर का सेवन करने से हृदय संबंधी समस्याओं से भी लाभ मिलता है।
हार्ट को हेल्दी रखे
मानसिक समस्याओं जैसे, एग्जाइटी, स्ट्रेस आदि से जूझ रहे हैं तो रोजाना चुकंदर का सेवन करना लाभकारी हो सकता है।
मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।