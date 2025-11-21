By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
रोजाना हल्दी वाला दूध पीने के फायदे
हल्दी और दूध दोनों सेहत के लिए लाभकारी माने जाते हैं। इनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
हल्दी वाला दूध
आज हम आपको रोजाना हल्दी वाला दूध पीने से सेहत को क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे।
रोजाना पीने के फायदे
हल्दी वाला दूध पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।
इम्यूनिटी बूस्ट करे
इम्यूनिटी मजबूत होने के कारण सर्दियों में सर्दी जुकाम और कफ की समस्या से राहत मिल सकती है।
सर्दी जुकाम से राहत दिलाए
हल्दी वाले दूध का रोजाना सेवन करने से त्वचा में निखार आता है।
त्वचा में निखार लाए
रात में रोजाना हल्दी वाले दूध का सेवन करने से नींद अच्छी आती है।
नींद बेहतर करे
जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए हल्दी वाले दूध का सेवन किया जा सकता है।
जोड़ों के दर्द से राहत दिलाए
हल्दी वाले दूध में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है। रोजाना सेवन करने से जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है।
हड्डियों को मजबूती दे
हल्दी के दूध का रोजाना सेवन करने से हेल्दी वेट गेन किया जा सकता है।
वेट गेन में सहायक
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
सर्दियों में बादाम कैसे खाएं?
Click Here