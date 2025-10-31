By Dheeraj Pal
गाय को हल्दी के साथ रोटी खिलाने के लाभ
हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। क्योंकि इसे माता का दर्जा दिया गया है। इसलिए इन्हें गौमाता कहा जाता है।
गौमाता
गाय को पहली रोटी खिलाने का विधान भी है। मान्यता है कि उन्हें रोटी खिलाने और उनकी सेवा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
पहली रोटी
वहीं, ज्योतिषियों के मुताबिक यदि गाय को रोटी खिलाते समय उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लें, तो इसके अनगिनत फायदे होते हैं।
रोटी में मिलाएं हल्दी
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हल्दी का संबंध भी बृहस्पति ग्रह से है और यदि आप इसे गाय की रोटी में मिलाकर खिलाती हैं, तो गुरु की कृपा दृष्टि बनी रहती है।
हल्दी का संबंध
इसके अलावा हल्दी मंगल ग्रह का भी प्रतीक मानी जाती है। यह काफी शक्तिशाली ग्रह माना जाता है।
शक्तिशाली ग्रह
मंगल ग्रह होगा ठीक
मंगल ग्रह साहस, शक्ति और जीवन शक्ति से भी जुड़ा है। इसलिए यदि आप हल्दी के साथ रोटी खिलाते हैं, तो कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक होती है।
शत्रुओं पर विजय प्राप्ति
रोटी के साथ हल्दी खिलाने से जातक को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है।
सफलता
नियमित रूप से हल्दी के साथ रोटी खिलाने से हर एक क्षेत्र में सफलता मिलती है।
सरल तरीका
गाय को नियमित रोटी खिलाना सीधे ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है। इससे आपके भविष्य की कई समस्याएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
