By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
आंखों में काजल लगाने के फायदे और नुकसान
आंखों में काजल लगाने की परंपरा सालों पुरानी है। बच्चे के जन्म के बाद ही नानी-दादी आंखों में काजल लगाने लगती हैं।
आंखों का काजल
लेकिन क्या आपने कभी आंखों में काजल लगाने के फायदे और नुकसान के बारे में जाना है। चलिए आपको बताते हैं।
फायदे और नुकसान
काजल लगाने से आंखें सुंदर और बड़ी दिखने लगती हैं। बच्चे से लेकर महिलाओं तक की आंखों पर इसका असर दिखता है।
सुंदर आंखें
अगर काजल घर का बना हो, तो ये आंखों को ठंडक पहुंचाता है। इससे जलन या खुजली नहीं होती।
ठंडक
गंदगी करें साफ
आंखों में अगर काजल लगा हो, तो इससे आंखों में किसी तरह की धूल-मिट्टी, गंदगी नहीं जाती। इससे आंखें साफ रहती हैं।
थकान
अगर आप काफी थकी है या नींद पूरी नहीं है। ऐसे में काजल लगाने पर आंखों की थकान दूर हो जाती है। ये खिली हुई दिखती हैं।
इंफेक्शन
बाजार में मिलने वाला काजल लगाती हैं, तो आई इंफेक्शन का खतरा हो सकता है। इसमें कई तरह के केमिकल होते हैं।
वाटरी ग्लैंड
केमिकल युक्त काजल ज्यादा लगाने से आंखों की वाटरी ग्लैंड यानी आंसू वाली नली बंद हो सकती है।
रोशनी पर असर
ज्यादा काजल लगाने से आंखों की रोशनी पर भी असर होता है। धुंधलापन या दूर-पास की नजर पर असर पड़ता है।
कैसा हो काजल
काजल रोजाना लगाना है, तो घर पर तैयार करें। घर पर बना काजल ब्रश की मदद से लगा सकते हैं। ये लंबा टिकेगा।
ग्लोइंग स्किन के लिए मृणाल पीती हैं ये ड्रिंक, ऐसे बनाएं
Click Here