पुखराज पहनने के नियम और फायदे
ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का काफी महत्व होता है। रत्न प्राकृतिक धातु हैं, जो अपनी सुंदरता और चमक के कारण आभूषण बनाने में उपयोग किए जाते हैं।
रत्नों का महत्व
धार्मिक मान्यता है कि रत्न पहनने से स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और मानसिक शांति मिलती है। हर रत्न को पहनने के अपने फायदे और विधि है।
हर रत्न की खासियत
आज हम आपको पुखराज रत्न के बारे में बताएंगे, जो एक कीमती रत्न है, जिसे टोपाज के नाम से भी जाना जाता है। यह पीले रंग का होता है और ज्योतिष में इसका विशेष महत्व है।
पुखराज रत्न
पुखराज को गुरु ग्रह यानी बृहस्पति का रत्न माना जाता है और इसे पहनने से शिक्षा, ज्ञान, धन, और सफलता में वृद्धि होती है।
गुरु ग्रह का रत्न
इसे सोने या पीतल की अंगूठी में धारण किया जाता है। इसको पहनने से मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।
किसमें पहनें
पुखराज रत्न ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए धारण किया जाता है। यह मुख्य रूप से धनु और मीन राशि के जातकों के लिए शुभ माना गया है।
किसे पहनना चाहिए
पुखराज को गुरुवार के दिन पहनना सबसे शुभ माना जाता है।
किस दिन पहनें
पुखराज पहनने से पहले इसे दूध, गंगाजल, शहद और तुलसी के पत्तों के जल में डुबोकर शुद्ध करें।
पहनने की विधि
इसके बाद बृहस्पति मंत्र “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” का जाप करें। अंगूठी को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली (इंडेक्स फिंगर) में सूर्योदय के समय पहनें।
मंत्र और उंगली
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
