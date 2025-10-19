By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 19, 2025
नीलम रत्न पहनने के नियम और फायदे
ज्योतिष में हर ग्रह से संबंधित एक विशेष रत्न होता है और यह माना जाता है कि सही रत्न व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। इन्हीं में से एक रत्न है नीलम।
नीलम रत्न
नीलम रत्न शनि ग्रह से जुड़ा होता है और शनि की कृपा पाने का सबसे तेज माध्यम माना जाता है।
शनि ग्रह से जुड़ा रत्न
परंतु जितना यह शुभ होता है, उतना ही अशुभ भी साबित हो सकता है। इसलिए इसे पहनने से पहले कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए।
नियम व फायदे
यह रत्न चांदी या पंचधातु में, शनिवार के दिन, सूर्यास्त से पहले धारण करना शुभ माना जाता है।
किसमें पहनें
नीलम शनि की साढ़ेसाती का दुष्प्रभाव दूर करता है। कहा जाता है, नीलम खोई हुई संपत्ति को वापस दिलाता है।
फायदे
नीलम दिन-दूनी रात-चौगुनी उन्नति करवाता है। शनिदेव का प्रिय रत्न नीलम यदि अनुकूल बैठ जाए तो सुख-समृद्धि और सफलता के द्वार खोल देता है।
उन्नति
नीलम के विषय में कहा जाता है कि यह रत्न शीघ्रता से अपना प्रभाव दिखाता है। नीलम का प्रभाव शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार का हो सकता है।
प्रभाव
इसे मध्यमा उंगली (मिडल फिंगर) में चांदी या पंचधातु की अंगूठी में पहनना श्रेष्ठ माना जाता है।
किस उंगली में पहनें
धारण करते समय “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करने से यह और अधिक प्रभावशाली होता है।
इस मंत्र का करें जाप
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
