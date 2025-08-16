By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
तुलसी की मंजरी तोड़ने के पहले जान लें ये 3 नियम, होगी हानि!
हिन्दू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है। इसमें मां लक्ष्मी का वास माना जाता है।
मां लक्ष्मी का वास
तुलसी के पत्तों का ही नहीं बल्कि इसकी मंजरी का भी काफी महत्व होता है।
तुलसी की मंजरी
ऐसे में यदि आप तुलसी के पौधे से मंजरी को तोड़ रही हैं, तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए।
विशेष बातों का ख्याल
जब तुलसी के पौधे पर पहली बार मंजरी आती है, तो तुरंत उसे नहीं तोड़ना चाहिए।
तुरंत न तोड़ें
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे में मंजरी आना बहुत शुभ माना जाता है।
बेहद शुभ
लेकिन यदि आप इसे किसी भी पूजा-पाठ के लिए तोड़ती हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जब मंजरी भूरे रंग की हो जाए तभी इसे तोड़ना चाहिए।
तोड़ने के नियम
तुलसी के पौधे को हिन्दू धर्म में देवी का रूप माना जाता है, इसलिए तुलसी मंजरी या पत्ते तोड़ने से पहले उनसे अनुमति लेना जरूरी होता है।
अनुमति लेना
तुलसी की मंजरी तोड़ने से पहले हाथ जोड़कर तुलसी माता का ध्यान करें और उनसे क्षमा याचना करें।
क्षमा याचना
ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार तुलसी की मंजरी या पत्तों को कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए।
कूड़े न फेंके
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
