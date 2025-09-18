By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 18, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Beauty

गुआ शा फेशियल टूल के साइड इफेक्ट्स

गुआ शा एक प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है जो त्वचा की सेहत के लिए उपयोगी होती है।

गुआ शा

इस टूल का उपयोग चेहरे पर खिंचाव और दबाव देकर किया जाता है जिससे रक्त संचार बढ़ता है।

उपयोग

अत्यधिक दबाव या गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर चेहरे पर खरोंच या चोट लग सकती है।

नुकसान

कुछ लोगों में गुआ शा के बाद चेहरे पर लालिमा या सूजन आ सकती है जो अस्थायी होती है।

लालिमा

संवेदनशील त्वचा वाले व्यक्तियों को गुआ शा का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

सेंसेटिव स्किन

Video: Pexels

यदि त्वचा पर कोई चोट या संक्रमण हो तो गुआ शा का इस्तेमाल ना करें, इससे स्थिति बिगड़ सकती है।

सावधानी

गुआ शा करने के बाद त्वचा को ठंडक और आराम देने के लिए मॉइस्चराइजर या सीरम का उपयोग करें।

मॉइस्चराइजर

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने ब्यूटी रूटीन में बदलाव करने से पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

नोट

काले-घने बाल: भारती सिंह का नेचुरल हेयर मास्क

 Click Here