गुआ शा फेशियल टूल के साइड इफेक्ट्स
गुआ शा एक प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है जो त्वचा की सेहत के लिए उपयोगी होती है।
गुआ शा
इस टूल का उपयोग चेहरे पर खिंचाव और दबाव देकर किया जाता है जिससे रक्त संचार बढ़ता है।
उपयोग
अत्यधिक दबाव या गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर चेहरे पर खरोंच या चोट लग सकती है।
नुकसान
कुछ लोगों में गुआ शा के बाद चेहरे पर लालिमा या सूजन आ सकती है जो अस्थायी होती है।
लालिमा
संवेदनशील त्वचा वाले व्यक्तियों को गुआ शा का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
सेंसेटिव स्किन
यदि त्वचा पर कोई चोट या संक्रमण हो तो गुआ शा का इस्तेमाल ना करें, इससे स्थिति बिगड़ सकती है।
सावधानी
गुआ शा करने के बाद त्वचा को ठंडक और आराम देने के लिए मॉइस्चराइजर या सीरम का उपयोग करें।
मॉइस्चराइजर
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने ब्यूटी रूटीन में बदलाव करने से पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
