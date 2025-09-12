By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 12, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Beauty

आलू से त्वचा को हो सकते हैं ये नुकसान!

आलू में विटामिन C, B6, पोटेशियम, मैग्नीशियम होते हैं जो त्वचा के लिए लाभकारी हैं पर इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं।

आलू से नुकसान

अधिक आलू का रस लगाने से त्वचा में जलन और लाली आ सकती है।

1

कच्चे आलू में सोलनिन होता है जो एलर्जी या खुजली का कारण बन सकता है।

2

आलू के रस का उपयोग करते समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि यह UV संवेदनशीलता बढ़ा सकता है।

3

आलू के रस में मौजूद स्टार्च त्वचा के प्राकृतिक तेल को सोख सकता है, जिससे रूखापन बढ़ सकता है।

4

Video: Pexels

यदि आपकी त्वचा पर खुले घाव या जलन है तो आलू का इस्तेमाल ना करें।

सावधानी

आलू के इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट करना महत्वपूर्ण है ताकि एलर्जी की जांच हो सके।

पैच टेस्ट

त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित होता है यदि आपको आलू के इस्तेमाल से अनचाहे प्रभाव महसूस हों।

नोट

चेहरे पर विटामिन E कैप्सूल लगाने के नुकसान

 Click Here