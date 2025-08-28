By Shubhangi Gupta
स्किन केयर: आलू से हो सकते हैं ये नुकसान
त्वचा के लिए आलू बहुत फायदेमंद होता है लेकिन इसका अत्यधिक या गलत तरीके से प्रयोग करने से नुकसान भी हो सकते हैं।
त्वचा के लिए आलू
आलू में सोलनिन होता है जो त्वचा के लिए एलर्जी का कारण बन सकता है।
1
आलू का अधिक सेवन त्वचा पर इंफ्लेमेशन और लालिमा पैदा कर सकता है।
2
आलू के रस में एसिडिक गुण होते हैं जो संवेदनशील त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
3
Video: Pexels
कच्चे आलू का रस त्वचा पर खुजली और जलन का कारण बन सकता है।
4
आलू के छिलके में कीटनाशक और रसायन हो सकते हैं जो त्वचा के लिए हानिकारक हैं।
5
आलू के अत्यधिक सेवन से त्वचा पर मुंहासे और ब्रेकआउट्स हो सकते हैं।
6
त्वचा पर आलू का लंबे समय तक इस्तेमाल त्वचा की प्राकृतिक नमी को कम कर सकता है।
7
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने ब्यूटी रूटीन में बदलाव करने से पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
