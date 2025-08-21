By Shubhangi Gupta
त्वचा पर नारियल तेल लगाने के नुकसान

नारियल तेल प्राकृतिक मॉइस्चराइजर के रूप में प्रसिद्ध है पर कुछ मामलों में यह त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकता है।

नारियल तेल

त्वचा पर रोमछिद्र बंद होना: नारियल तेल गाढ़ा होता है जो रोमछिद्रों को बंद कर सकता है।

मुंहासे की समस्या: तैलीय त्वचा पर नारियल तेल लगाने से मुंहासे बढ़ सकते हैं।

एलर्जिक प्रतिक्रिया: कुछ लोगों को नारियल तेल से एलर्जी हो सकती है, जैसे खुजली और लाली।

संवेदनशील त्वचा पर प्रभाव: नारियल तेल संवेदनशील त्वचा पर जलन और रैशेज का कारण बन सकता है।

त्वचा की नमी बाधित होना: अत्यधिक नारियल तेल त्वचा की प्राकृतिक नमी को बाधित कर सकता है।

धूप से सुरक्षा में कमी: नारियल तेल में UV संरक्षण की कमी होती है जिससे त्वचा को धूप का नुकसान हो सकता है।

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने ब्यूटी रूटीन में बदलाव करने से पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

नोट

