रोजाना सनस्क्रीन लगाने के नुकसान
सनस्क्रीन त्वचा की सुरक्षा करती है पर अत्यधिक प्रयोग से नुकसान भी हो सकता है।
कुछ सनस्क्रीन में रसायन त्वचा की संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं।
नुकसान
अधिक पराबेन युक्त सनस्क्रीन हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकती है।
सनस्क्रीन से लालिमा, एलर्जी, खुजली और चकत्ते हो सकते हैं।
कुछ सनस्क्रीन में ऑक्सीबेनजोन होता है जो कोरल ब्लीचिंग का कारण बनता है।
नैनोपार्टिकल्स युक्त सनस्क्रीन से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है।
इसके अलावा सनस्क्रीन का अत्यधिक इस्तेमाल विटामिन D की कमी को बढ़ा सकता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने ब्यूटी रूटीन में बदलाव करने से पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
