By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 02, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Beauty

रोजाना सनस्क्रीन लगाने के नुकसान

सनस्क्रीन त्वचा की सुरक्षा करती है पर अत्यधिक प्रयोग से नुकसान भी हो सकता है।

सनस्क्रीन

Photo: Adobe Stock Photo: Adobe Stock

कुछ सनस्क्रीन में रसायन त्वचा की संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं।

नुकसान

Photo: Adobe Stock

अधिक पराबेन युक्त सनस्क्रीन हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकती है।

1

सनस्क्रीन से लालिमा, एलर्जी, खुजली और चकत्ते हो सकते हैं।

2

कुछ सनस्क्रीन में ऑक्सीबेनजोन होता है जो कोरल ब्लीचिंग का कारण बनता है।

3

Video: Pexels

नैनोपार्टिकल्स युक्त सनस्क्रीन से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है।

4

इसके अलावा सनस्क्रीन का अत्यधिक इस्तेमाल विटामिन D की कमी को बढ़ा सकता है।

5

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने ब्यूटी रूटीन में बदलाव करने से पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

नोट

बालों के लिए पीनट बटर, ये हैं फायदे!

