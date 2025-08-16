By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 16, 2025
त्वचा पर कॉफी से होने वाले नुकसान!
त्वचा के लिए कॉफी एक लोकप्रिय रेमेडी है लेकिन इसके प्रयोग से नुकसान भी हो सकते हैं।
त्वचा के लिए कॉफीे
त्वचा पर जलन: कॉफी के मोटे कण त्वचा को खरोंच और जलन पहुंचा सकते हैं।
1
सेंसेटिव स्किन: कॉफी स्क्रब संवेदनशील त्वचा पर अधिक नुकसानदायक हो सकता है।
2
Video: Pexels
मुंहासे और रूखापन: कॉफी का तेल रोमछिद्रों को बंद कर सकता है, मुंहासे और रूखापन बढ़ा सकता है।
3
एलर्जी प्रतिक्रिया: कॉफी से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, जैसे लालिमा और खुजली।
4
झुर्रियां
:
कॉफी का अत्यधिक सेवन त्वचा की इलास्टिसिटी को कम कर सकता है, झुर्रियों का कारण बन सकता है।
5
डिहाइड्रेशन: कॉफी में कैफीन होता है जो त्वचा को डिहाइड्रेट कर सकता है।
6
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने ब्यूटी रूटीन में बदलाव करने से पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
