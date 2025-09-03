By Shubhangi Gupta
त्वचा पर सेब के सिरके के साइड इफेक्ट्स

एप्पल साइडर विनेगर (ACV) नेचुरल टोनर के रूप में प्रचलित है लेकिन त्वचा पर इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं।

सेब का सिरका

त्वचा पर जलन और लालिमा हो सकती है खासकर अगर त्वचा संवेदनशील हो।

सिरके का प्रयोग करते समय खुजली या जलन होने पर तुरंत धो देना चाहिए।

अत्यधिक एसिडिटी वाला सिरका त्वचा की प्राकृतिक pH संतुलन को बिगाड़ सकता है।

त्वचा पर अधिक ACV का इस्तेमाल डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है जिसकी वजह से वो रूखी नजर आती है।

सेब के सिरके से एलर्जिक रिएक्शन की संभावना रहती है, जैसे दाने या सूजन।

त्वचा पर बिना पतला किए ACV लगाने से छाले भी हो सकते हैं, सावधानी बरतें।

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। त्वचा की देखभाल में ACV का उपयोग करते समय विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित होता है।

नोट

