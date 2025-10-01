By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 01, 2025
बालों के लिए पीनट बटर, ये हैं फायदे!
पीनट बटर में प्रोटीन और विटामिन्स की भरमार होती है जो बालों को पोषण देते हैं।
पीनर बटर
इसके उपयोग से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल घने व सिल्की बनते हैं।
बालों के लिए
Video: Pexels
पीनट बटर को बालों पर लगाने से स्कैल्प की नमी बनी रहती है, रूसी से छुटकारा मिलता है।
रूसी से राहत
बालों के लिए मास्क के रूप में पीनट बटर का इस्तेमाल करें, इसे 15-20 मिनट तक लगाए रखें।
हेयर मास्क
बालों को धोने के बाद पीनट बटर का उपयोग कंडीशनर की तरह भी कर सकते हैं।
कंडीशनर
नियमित उपयोग से बालों का झड़ना कम होता है और नए बालों की ग्रोथ होती है।
हेयरफॉल
सप्ताह में एक बार इस्तेमाल करने से बालों की समस्याएं कम होती हैं। इसे शहद और नारियल तेल के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं।
सुंदर बाल
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
