By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 23, 2025

भिंडी फेशियल: स्किन केयर का नया चलन

भिंडी में विटामिन A, C, और K होते हैं जो त्वचा के लिए अत्यंत लाभकारी हैं।

त्वचा के लिए भिंडी

एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर, भिंडी त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करती है।

फायदे

भिंडी का गूदा त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और ड्राईनेस को कम करता है।

1

त्वचा के दाग-धब्बे और मुहांसे कम करने में भिंडी फेशियल असरदार होता है।

2

भिंडी के फेशियल से त्वचा की टोन समान होती है और रंगत में निखार आता है।

3

Video: Pexels

सूजन और इरिटेशन कम करने में भिंडी के फेशियल पैक का उपयोग लाभकारी है।

4

भिंडी फेशियल से त्वचा के छिद्र खुलते हैं और त्वचा सांस लेती है।

5

भिंडी का जेल निकालकर उसे फेशियल मास्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

फेशियल

यूं तो घरेलू नुस्खों के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं लेकिन आपकी स्किन सेंसेटिव है तो पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

नोट

