चमकती त्वचा के लिए मिल्क पॉलिश मास्क!
मिल्क पॉलिश फेस मास्क से त्वचा कोमल और चमकदार बनती है। यह घरेलू नुस्खा आप भी जरूर अपना सकते हैं।
स्किन केयर
इसके लिए दूध, शहद, बेसन और हल्दी चाहिए।
घरेलू नुस्खा
दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो त्वचा की सफाई में मदद करता है।
दूध
शहद नमी प्रदान करता है और त्वचा को मुलायम बनाता है।
शहद
बेसन त्वचा के अतिरिक्त तेल को सोखता है और हल्दी एंटीसेप्टिक है।
बेसन और हल्दी
सभी चीजों को एक साथ मिलाएं और फिर कुछ देर के लिए चेहरे पर लगाकर छोड़ दें।
चेहरे पर लगाएं
ठंडे पानी से धो लें और त्वचा की नमी को सील करने के लिए मॉइस्चराइजर लगाएं।
फायदे
यूं तो घरेलू नुस्खों के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं लेकिन आपकी स्किन सेंसेटिव है तो पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
