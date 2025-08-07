By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 07, 2025
Beauty
त्वचा के लिए मलाई के नुकसान
मलाई त्वचा के लिए प्राकृतिक मॉइस्चराइजर का काम करती है पर इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं।
मलाई के नुकसान
अधिक तैलीय त्वचा पर मलाई का उपयोग रोमछिद्रों को बंद कर सकता है जिससे मुंहासे हो सकते हैं।
कुछ लोगों में मलाई से एलर्जी या त्वचा पर जलन हो सकती है, खासकर जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स से एलर्जी हो।
मलाई का अत्यधिक उपयोग त्वचा को भारी और चिपचिपा बना सकता है।
यदि त्वचा पर खुले घाव या जलन हो तो मलाई लगाने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
मलाई में मौजूद लैक्टिक एसिड कुछ लोगों की त्वचा के लिए बहुत अधिक हो सकता है जिससे लालिमा या छीलन हो सकती है।
अस्वच्छ मलाई का उपयोग त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, साफ-सफाई का ध्यान रखें।
त्वचा के लिए मलाई का उपयोग सोच-समझकर और सीमित मात्रा में करें, विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
