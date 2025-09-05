By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 05, 2025
ऑयली स्किन के लिए टॉप घरेलू नुस्खे!
ऑयली स्किन का मतलब है अतिरिक्त तेल उत्पादन जिससे मुंहासे और चमक हो सकती है, ऐसे में घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं।
नींबू का रस: नींबू के रस में एस्ट्रिंजेंट गुण होते हैं जो त्वचा की चिकनाई को कम करते हैं।
मुल्तानी मिट्टी: यह त्वचा से अतिरिक्त तेल और गंदगी को सोख लेती है जिससे चेहरा साफ दिखता है।
टमाटर का पल्प: टमाटर में नेचुरल ऑयल-रिड्यूसिंग और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं।
खीरा: खीरे का रस त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और तेलीयता को कम करता है।
दही: दही में लैक्टिक एसिड होता है जो त्वचा के पोर्स को साफ करता है और चिकनाई को नियंत्रित करता है।
ओटमील: ओटमील एक प्राकृतिक एक्सफोलिएंट है जो त्वचा की गहराई से सफाई करता है।
एलोवेरा: एलोवेरा जेल त्वचा को मॉइस्चराइज करता है बिना अतिरिक्त तेल जोड़े।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने ब्यूटी रूटीन में बदलाव करने से पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
