हेयर केयर: सुंदर बालों के लिए ब्लैक टी!
काली चाय में टैनिन होते हैं जो बालों को मजबूती और चमक प्रदान करते हैं, इसके और भी कई फायदे हैं।
बालों के लिए ब्लैक टी
बालों को धोने के बाद काली चाय का पानी इस्तेमाल करें, यह बालों को सॉफ्ट बनाता है।
मुलायम बाल
काली चाय बालों के झड़ने को कम करती है और स्कैल्प की सेहत में सुधार करती है।
हेयरफॉल
चाय के पत्तों को उबालकर उस पानी से बालों की मसाज करें, यह बालों को पोषण देता है।
बालों में लगाएं
काली चाय का उपयोग बालों के रंग को प्राकृतिक रूप से गहरा करने में मदद करता है।
बालों का रंग
सप्ताह में एक बार काली चाय का हेयर रिंस इस्तेमाल करने से बाल घने और मुलायम होते हैं।
घने बाल
काली चाय से बाल धोने पर रूसी कम होती है और खुजली से राहत मिलती है।
अन्य लाभ
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
