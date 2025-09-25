By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 25, 2025
ग्लोइंग स्किन: केले से घरेलू फेशियल के टिप्स
केला त्वचा के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसमें विटामिन A, B, E और पोटेशियम पाया जाता है।
त्वचा के लिए केला
यह एक प्राकृतिक तरीका है जो त्वचा में नमी बढ़ाता है, झुर्रियों को कम करता है और त्वचा को मुलायम भी बनाता है।
बनाना फेशियल
केले को मैश करें, शहद और दही मिलाएं, नींबू का रस भी डालें।
फेशियल पैक
Video: Pexels
सबसे पहले चेहरे को साफ पानी से धो लें और तैयार मिश्रण को 15-20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं।
चेहरे पर लगाएं
सूखने के बाद चेहरे को हल्के गर्म पानी से धो लें और तौलिये से थपथपा कर सुखाएं।
साफ करें
चेहरे पर नमी बनाए रखने के लिए गुलाबजल का स्प्रे करें या एलोवेरा जेल लगाएं।
बाद में...
इस प्राकृतिक उपाय से त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनेगी, वो भी बिना किसी केमिकल इफेक्ट के।
फायदे
चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लें और इनमें से किसी भी चीज से एलर्जिक हैं या सेंसेटिव स्किन है तो एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
