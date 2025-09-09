By Shubhangi Gupta
देबिना बनर्जी का नेचुरल ब्यूटी सीक्रेट!
देबिना बनर्जी, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जो अपने स्टाइल और खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं।
देबिना बनर्जी
debinabon
देबिना की स्किन एकदम क्लियर और ग्लोइंग नजर आती है। त्वचा की देखभाल के लिए वो घरेलू नुस्खे भी अपनाती हैं।
ग्लोइंग स्किन
debinabon
देबिना दही, हल्दी और गुलाबजल से बना फेस पैक लगाती हैं जिसे आप भी जरूर ट्राई कर सकते हैं।
घरेलू फेस पैक
debinabon
एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर हल्दी त्वचा को निखारने में सहायक है।
हल्दी
लैक्टिक एसिड से समृद्ध दही त्वचा की नमी और एक्सफोलिएशन में उपयोगी है।
दही
गुलाबजल त्वचा को शांत करता है, ठंडक पहुंचाता है और हाइड्रेट भी करता है।
गुलाबजल
इन सब चीजों को एक साथ मिलाएं और समान रूप से चेहरे पर लगाएं और बाद में ठंडे पानी से साफ कर लें।
चेहरे पर लगाएं
हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है, अपने ब्यूटी रूटीन में बदलाव करने से पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
