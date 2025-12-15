By Mohit
PUBLISHED Dec 15, 2025

 Cricket

हेडन की बेटी की बेहद खूबसूरत तस्वीरें

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन की बेटी ग्रेस बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस 

Source: Insta

ग्रेस सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव और पॉपुलर हैं। ग्रेस ने एकबार फिर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे बला की खूबसूरत लग रही हैं।

तस्वीरें शेयर

Source: Insta

पेशे से स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और मॉडल ग्रेस की फिटनेस और किलर लुक्स हर किसी का ध्यान खींच रहे हैं।

स्पोर्ट्स प्रेजेंटर

Source: Insta

पूर्व क्रिकेटर की बेटी ने एकबार फिर साबित कर दिया है कि वे फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।

फैशन क्वीन

Source: Insta

ग्रेस अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देती हैं। वे हर दिन जिम में जमकर पसीना बहाती हैं।

बेहद फिट

Source: Insta

ग्रेस घूमने-फिरने की काफी शौकीन हैं। उन्हें जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो वे अपने इस शौक को पूरा करती हैं।

घूमना पसंद

Source: Insta

हेडन की बेटी अलग-अलग टी-20 लीग में अपने हुस्न का जलवा बिखेरती हैं। वे अपने चुलबुले अंदाज के जरिए दर्शकों का खूब मनोरंजन करती हैं।

हुस्न का जलवा

Source: Insta

ग्रेस इंडियन प्रीमियर लीग में भी पिता संग बतौर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर काम कर चुकी हैं।

पिता संग भी

Source: Insta

आपको बता दें कि ग्रेस लंबे समय से विल्सन स्टैथम संग रिलेशनशिप में हैं।

रिलेशनशिप में हैं

Source: Insta

