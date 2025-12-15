By Mohit
हेडन की बेटी की बेहद खूबसूरत तस्वीरें
पूर्व
ऑस्ट्रेलियाई
क्रिकेटर
मैथ्यू
हेडन
की बेटी
ग्रेस
बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
ग्रेस
सोशल
मीडिया पर खूब
एक्टिव
और
पॉपुलर
हैं।
ग्रेस
ने
एकबार
फिर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे बला की खूबसूरत लग रही हैं।
तस्वीरें शेयर
पेशे से
स्पोर्ट्स
प्रेजेंटर
और
मॉडल
ग्रेस
की
फिटनेस
और
किलर
लुक्स
हर किसी का ध्यान खींच रहे हैं।
स्पोर्ट्स
प्रेजेंटर
पूर्व क्रिकेटर की बेटी ने
एकबार
फिर साबित कर दिया है कि वे
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं।
फैशन क्वीन
ग्रेस
अपनी
फिटनेस
पर खासा ध्यान देती हैं। वे हर दिन
जिम
में जमकर पसीना बहाती हैं।
बेहद फिट
ग्रेस
घूमने-फिरने की काफी शौकीन हैं। उन्हें जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो वे अपने इस शौक को पूरा करती हैं।
घूमना पसंद
हेडन
की बेटी अलग-अलग टी-20
लीग
में अपने हुस्न का जलवा बिखेरती हैं। वे अपने चुलबुले अंदाज के जरिए दर्शकों का खूब मनोरंजन करती हैं।
हुस्न का जलवा
ग्रेस
इंडियन
प्रीमियर
लीग
में भी पिता संग बतौर
स्पोर्ट्स
प्रेजेंटर
काम कर चुकी हैं।
पिता संग भी
आपको बता दें कि
ग्रेस
लंबे समय से
विल्सन
स्टैथम
संग
रिलेशनशिप
में हैं।
रिलेशनशिप में हैं
