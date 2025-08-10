By Mohit
PUBLISHED August 10, 2025

LIVE HINDUSTAN
जिमनास्ट जिनका पुतिन संग जुड़ चुका नाम!

पूर्व ओलंपिक जिमनास्ट अलीना कबाएवा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से काफी चर्चा में रहती हैं।

पर्सनल लाइफ

Source: Insta

कबाएवा का नाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संग जोड़ा जाता रहा है।

जोड़ा जाता है

Photo: Socialmedia

पुतिन के अफेयर की अफवाह समय-समय पर उड़ती रही हैं। ये भी कहा जाता है कि कबाएवा से उन्हें दो बेटे भी हैं।

दो बेटे भी!

Photo: Socialmedia

मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जाता है के पुतिन के दो 'गुमनाम बेटे' मां संग सीक्रेट लाइफ जीते हैं।

सीक्रेट लाइफ

Photo: Socialmedia

रूस के राष्ट्रपति अपनी पर्सनल लाइफ को बेहद गुपचुप रखते हैं। आपको बता दें कि पुतिन का साल 2013 में ल्यूडमिला से तलाक हो गया था।

2013 में तलाक

Photo: Socialmedia

पुतिन को ल्यूडमिला से दो बेटियां मरिया और कैटरीन हैं। 2013 से अबतक पुतिन ने दूसरी शादी नहीं की है।

नहीं की दूसरी शादी

Source: Insta

पुतिन ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर ये स्वीकार नहीं किया है कि उनके कुल कितने बच्चे हैं।

नहीं करते स्वीकार

Source: Insta

रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन और कबाएवा ने एक-दूसरे को 2008 में डेट करना शुरू किया था।

डेटिंग 2008 से ही?

Photo: Socialmedia

एक वक्त के बाद दोनों एक-दूसरे के करीब आने लगे। डेटिंग के 5 साल बाद पुतिन ने वाइफ ल्यूडमिला को तलाक दे दिया था।

तलाक दे दिया था

Photo: Socialmedia

आपको बता दें कि ओलंपिक के अलावा जिमानस्ट में कई विश्व स्तरीय टूर्नामेंट में परचम लहराने वाली कबाएवा सांसद भी रही हैं।

सांसद रह चुकीं

Photo: Socialmedia

