By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 07, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
खूबसूरत महिला क्रिकेटर ने PM मोदी से पूछा ये दिलचस्प सवाल
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नबंवर को इतिहास रच दिया। भारत की बेटियों ने पहली बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया।
महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास
Pic Credit: Social Media
विश्व विजेता बनने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी तो काफी खुश नजर आए, साथ ही देश की जनता और प्रधानमंत्री भी काफी खुश दिखाई दिए।
खुशी की लहर
Pic Credit: Social Media
इस ऐतिहासिक जीत के बाद टीम इंडिया की महिला खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की।
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात
Pic Credit: Social Media
इस मुलाकात के दौरान कुछ हल्के-फुल्के अंदाज में हंसी-मजाक भी देखने को मिला।
हंसी-मजाक भी देखने को मिला
Pic Credit: Social Media
पीएम मोदी से बातचीत के दौरान खिलाड़ियों ने विश्व कप के अपनेअनुभव साझा किए।
खिलाड़ियों ने साझा किए अनुभव
Pic Credit: Social Media
क्रिकेटर हरलीन कौर देओल ने पीएम मोदी से एक दिलचस्प सवाल पूछ लिया।
हरलीन ने पूछा ये दिलचस्प सवाल
Pic Credit: Social Media
हरलीन ने कहा, "सर, मुझे आपकी स्किन केयर रूटीन पूछनी है? आप बहुत ग्लो करते हो सर।"
स्किन केयर रूटीन
Pic Credit: Social Media
हरलीन का यह सवाल सुनकर प्रधानमंत्री और सभी खिलाड़ी मुस्कुराने लगे। पीएम मोदी ने जवाब में हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि उन्होंने कभी इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। इस पर दूसरी महिला क्रिकेटर ने तुरंत कहा कि "सर, यह करोड़ों देशवासियों का प्यार है आपके लिए।"
देशवासियों का प्यार
Pic Credit: Social Media
प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की इस बात को स्वीकारा और कहा कि प्यार में बहुत ताकत होती है। समाज से बहुत प्यार मिलता है।
प्रधानमंत्री ने भरी हामी
Pic Credit: Social Media
शादी की उम्र में ऐसी दिखती थीं विकास दिव्यकीर्ति की वाइफ