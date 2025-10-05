By Mohit
PUBLISHED Oct 5, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
BCCI चीफ सेलेक्टर की लव स्टोरी है फिल्मी
भारतीय क्रिकेट
कंट्रोल
बोर्ड (
बीसीसीआई
) के चीफ
सेलेक्टर
अजीत
अगरकर
हैं।
अजीत
अगरकर
Source: Insta
अजीत
अगरकर
शादीशुदा हैं और एक बच्चे के पिता भी हैं। आज हम आपको अजीत की
लव
स्टोरी
की जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
Source: Insta
खास बात ये है कि उनकी
लव
स्टोरी
किसी फिल्मी
कहानी
से कम नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि
उनक
दिल साथी क्रिकेटर की बहन पर आ गया था यही नहीं सामने धर्म की दीवार भी थी।
एकदम फिल्मी
Source: Insta
दरअसल अजीत का जन्म मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मगर उन्हें अपने दोस्त
मजहर
की बहन
फातिमा
से प्यार हो गया था।
दोस्त की बहन
Source: Insta
फातिमा
अक्सर
भाई के साथ मैच और अन्य पब्लिक
इवेंट्स
में जाती रहती थीं जहां अजीत भी मौजूद रहते थे।
जाती रहती थीं
Source: Insta
फातिमा
साल 2000 तक मुंबई में एक कंपनी में नौकरी किया करती थीं। मीडिया को भी दोनों की
डेटिंग
भनक लग चुकी थी।
करती थीं नौकरी
Source: Insta
प्यार में डूबे अजीत ने हर तरह की परेशानी को झेला और साल 2002 में शादी कर ली थी।
2002 में शादी
Source: Insta
शादी से पहले अजीत ने ही नहीं बल्कि
फातिमा
ने भी अपने-अपने परिवार को किसी तरह मना लिया था।
परिवार को मनाया था
Source: Insta
शादी समारोह काफी निजी था मगर बाद में अजीत ने
ग्रैंड
रिस्पेशन
दिया जिसमें इंडियन
क्रिकेटर्स
सहित अन्य कई हस्तियां भी पहुंची थी।
ग्रैंड
रिस्पेशन
Source: Insta
ऑस्ट्रेलियाई
क्रिकेटर
ट्रेविस
हेड
की
वाइफ
Click Here