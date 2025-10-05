By Mohit
BCCI चीफ सेलेक्टर की लव स्टोरी है फिल्मी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर हैं।

अजीत अगरकर शादीशुदा हैं और एक बच्चे के पिता भी हैं। आज हम आपको अजीत की लव स्टोरी की जानकारी दे रहे हैं।

खास बात ये है कि उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनक दिल साथी क्रिकेटर की बहन पर आ गया था यही नहीं सामने धर्म की दीवार भी थी। 

दरअसल अजीत का जन्म मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मगर उन्हें अपने दोस्त मजहर की बहन फातिमा से प्यार हो गया था।

फातिमा अक्सर भाई के साथ मैच और अन्य पब्लिक इवेंट्स में जाती रहती थीं जहां अजीत भी मौजूद रहते थे।

फातिमा साल 2000 तक मुंबई में एक कंपनी में नौकरी किया करती थीं। मीडिया को भी दोनों की डेटिंग भनक लग चुकी थी।

प्यार में डूबे अजीत ने हर तरह की परेशानी को झेला और साल 2002 में शादी कर ली थी।

शादी से पहले अजीत ने ही नहीं बल्कि फातिमा ने भी अपने-अपने परिवार को किसी तरह मना लिया था।

शादी समारोह काफी निजी था मगर बाद में अजीत ने ग्रैंड रिस्पेशन दिया जिसमें इंडियन क्रिकेटर्स सहित अन्य कई हस्तियां भी पहुंची थी।

