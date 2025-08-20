By Mohit
BCCI चीफ सिलेक्टर का ऐसा है करियर

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर अजीत अगरकर बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर हैं।

अजीत अगरकर

आज हम आपको बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर का क्रिकेट करियर कैसा है इसकी जानकारी दे रहे हैं।

आइए जानते हैं

अजीत अगरकर ने 26 टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें 58 विकेट चटकाए हैं।

टेस्ट करियर

अजीत अगरकर ने 191 वनडे मैच खेले जिनमें 288 विकेट चटकाने में सफल रहे।

वनडे करियर

बात करें टी-20 इंटरनेशनल की तो 4 टी-20 मैच में 3 विकेट अपने नाम किए।

टी-20 करियर

पूर्व तेज गेंदबाज ने आईपीएल में 32 मैच खेले जिनमें 29 विकेट चटकाने में सफल रहे।

आईपीएल में विकेट

बल्लेबाजी की बात करें तो टेस्ट में 16.79 की औसत से कुल 571 रन बनाए और एक शतक भी जड़ा है।

शतक भी जड़े

वहीं वनडे फार्मैट में अजीत ने 14.59 की औसत से 1269 रन बनाए और 3 अर्धशतक अपने नाम किए।

वनडे में रन

टी-20 इंटरनेशनल में अजीत ने 7.5 की औसत से 15 रन तो आईपीएल में 17.9 की औसत से 179 रन बनाए।

टी-20 में रन

अजीत अगरकर की उम्र 47 साल है और वे शादीशुदा हैं। अजीत एक बेटे के पिता भी हैं।

पर्सनल लाइफ

