BCCI चीफ सिलेक्टर का ऐसा है करियर
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर अजीत अगरकर बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर हैं।
अजीत अगरकर
Source: Insta
आज हम आपको बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर का क्रिकेट करियर कैसा है इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
Source: Insta
अजीत अगरकर ने 26 टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें 58 विकेट चटकाए हैं।
टेस्ट करियर
Source: Insta
अजीत अगरकर ने 191 वनडे मैच खेले जिनमें 288 विकेट चटकाने में सफल रहे।
वनडे करियर
Photo: ICC/FB
बात करें टी-20 इंटरनेशनल की तो 4 टी-20 मैच में 3 विकेट अपने नाम किए।
टी-20 करियर
Source: Insta
पूर्व तेज गेंदबाज ने आईपीएल में 32 मैच खेले जिनमें 29 विकेट चटकाने में सफल रहे।
आईपीएल में विकेट
Source: Insta
बल्लेबाजी की बात करें तो टेस्ट में 16.79 की औसत से कुल 571 रन बनाए और एक शतक भी जड़ा है।
शतक भी जड़े
Photo: ICC/FB
वहीं वनडे फार्मैट में अजीत ने 14.59 की औसत से 1269 रन बनाए और 3 अर्धशतक अपने नाम किए।
वनडे में रन
Source: Insta
टी-20 इंटरनेशनल में अजीत ने 7.5 की औसत से 15 रन तो आईपीएल में 17.9 की औसत से 179 रन बनाए।
टी-20 में रन
Source: Insta
अजीत अगरकर की उम्र 47 साल है और वे शादीशुदा हैं। अजीत एक बेटे के पिता भी हैं।
पर्सनल लाइफ
Source: Insta
