एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
एशिया कप का इतिहास बहुत पुराना है। पहली बार एशिया कप साल 1984 में खेला गया था। तब से लेकर अब तक इसके 16 संस्करण खेले जा चुके हैं।
एशिया कप
Pic Credit: Social Media
16 में से 2 संस्करण टी-20 फॉर्मेट में खेले गए हैं। बाकी के 14 संस्करण वनडे फॉर्मेट में। ऐसे में आज हम आपको एशिया कप वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन-कौन हैं, इसके बारे में बताएंगे।
सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
Pic Credit: Social Media
एशिया कप वनडे के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम है।
रोहित शर्मा
Pic Credit: Social Media
उन्होंने एशिया कप वनडे में कुल 28 मैच खेले हैं, जिसकी 26 पारियों में कुल 28 छक्के लगाए हैं।
28 छक्के
Video Credit: Social Media
लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के बल्लेबाज शाहिद अफरीदी हैं।
शाहिद अफरीदी
Pic Credit: Social Media
उन्होंने एशिया कप वनडे में कुल 23 मैच खेले हैं, जिसकी 21 पारियों में 26 छक्के लगाए हैं।
26 छक्के
Pic Credit: Social Media
सनथ जयसूर्या
लिस्ट में तीसरे स्थान पर श्रीलंका के सनथ जयसूर्या हैं, जिन्होंने 25 मैचों की 24 पारियों में 23 छक्के लगाए हैं।
Pic Credit: Social Media
इस सूची में चौथे स्थान पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना हैं। रैना ने एशिया कप वनडे में कुल 13 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 13 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 18 छक्के लगाए हैं।
सुरेश रैना
Pic Credit: Social Media
अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी इस सूची में 5वें स्थान पर हैं। उन्होंने 11 मैच की सभी 11 पारियों में कुल 13 छक्के लगाए हैं।
मोहम्मद नबी
Pic Credit: Social Media
कुलदीप यादव ने टी 20I में कुल कितने विकेट लिए हैं?