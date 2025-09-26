By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 26, 2025

 Sports

एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

एशिया कप का इतिहास बहुत पुराना है। पहली बार एशिया कप साल 1984 में खेला गया था। तब से लेकर अब तक इसके 16 संस्करण खेले जा चुके हैं।

एशिया कप

16 में से 2 संस्करण टी-20 फॉर्मेट में खेले गए हैं। बाकी के 14 संस्करण वनडे फॉर्मेट में। ऐसे में आज हम आपको एशिया कप वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन-कौन हैं, इसके बारे में बताएंगे।

सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

एशिया कप वनडे के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम है।

रोहित शर्मा

उन्होंने एशिया कप वनडे में कुल 28 मैच खेले हैं, जिसकी 26 पारियों में कुल 28 छक्के लगाए हैं।

28 छक्के

लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के बल्लेबाज शाहिद अफरीदी हैं। 

शाहिद अफरीदी

उन्होंने एशिया कप वनडे में कुल 23 मैच खेले हैं, जिसकी 21 पारियों में 26 छक्के लगाए हैं। 

26 छक्के

सनथ जयसूर्या

लिस्ट में तीसरे स्थान पर श्रीलंका के सनथ जयसूर्या हैं, जिन्होंने 25 मैचों की 24 पारियों में 23 छक्के लगाए हैं।

इस सूची में चौथे स्थान पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना हैं। रैना ने एशिया कप वनडे में कुल 13 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 13 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 18 छक्के लगाए हैं।

सुरेश रैना

अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी इस सूची में 5वें स्थान पर हैं। उन्होंने 11 मैच की सभी 11 पारियों में कुल 13 छक्के लगाए हैं।

मोहम्मद नबी

