टेस्ट, टी-20 और वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तीन फॉर्मेट में खेला जाता है। टेस्ट, वनडे और टी-20
इंटरनेशनल क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट का इतिहास काफी पुराना है। वनडे क्रिकेट भी कई सालों से खेला जा रहा है।
वनडे और टेस्ट
इन दोनों फॉर्मेट की तुलना में टी-20 क्रिकेट नया है।
टी-20
हालांकि, टी-20 में रोमांच ज्यादा होता है। टेस्ट और वनडे क्रिकेट भी मनोरंजन से भरपूर होते हैं।
रोमांचक
तीनों फॉर्मेट में किन खिलाड़ियों ने सर्वाधिक शतक लगाए हैं यह सवाल कई लोगों के मन में होगा। ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
सर्वाधिक शतक लगाने वाले बैटर
टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड मास्टर-ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने 200 टेस्ट मैचों में 51 शतक लगाए हैं।
टेस्ट में सचिन तेंदुलकर
वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है।
वनडे में विराट कोहली
विराट कोहली ने अपने करियर में अब तक 306 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 52 शतक लगाए हैं, जो इस फॉर्मेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सर्वाधिक शतक हैं।
52 शतक
टी-20 में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से दो बल्लेबाजों रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल के नाम है। रोहित शर्मा ने जहां 159 टी-20 मैचों में 5 शतक लगाए हैं, वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने यह कारनामा सिर्फ 126 मैचों में किया है।