वनडे के एक मैच में सबसे ज्यादा रन वाले
वनडे के एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए इसपर नजर डाल लेते हैं।
भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की पारी खेली थी। उनका ये रिकॉर्ड अबतक कोई नहीं तोड़ सका है।
रोहित शर्मा
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 237 रन की पारी खेली थी।
मार्टिन गुप्टिल
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रन की पारी खेली थी।
वीरेंद्र सहवाग
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल ने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 215 रन की पारी खेली थी।
क्रिस गेल
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के फखर जमां ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2018 में 210 रन की पारी खेली थी।
फखर जमां
Photo: ICC/FB
श्रीलंका के पथुम निसंका ने 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ 210 रन की पारी खेली थी।
पथुम निसंका
Source: Insta
ईशान किशन ने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 210 रन की पारी अपने नाम की थी।
ईशान किशन
Photo: BCCI
