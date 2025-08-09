By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 09, 2025

टेस्ट में सबसे तेज 12000 रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, सचिन से पहले ये नाम

टेस्ट क्रिकेट के लगभग 150 वर्षों के इतिहास में केवल 7 ही बल्लेबाज ऐसे हुए हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 12 हजार से अधिक रन बनाए हैं।

12 हजार से अधिक रन वाले बल्लेबाज

ऐसे में आज हम आपको उन 5 बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे जिन्होंने सबसे तेज 12 हजार रन बनाए हैं। 

सबसे तेज किसने बनाए

सबसे कम पारियों में 12 हजार से अधिक रनों का आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगाकारा के नाम है।

कुमार संगाकारा

उन्होंने 224 टेस्ट पारियों में 12 हजार रन बनाने में सफलता हासिल की थी।

224 पारियों में किया कारनामा

कुमार संगाकारा के बाद सबसे तेज 12 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर सचिन रमेश तेंदुलकर हैं।

सचिन तेंदुलकर

उन्होंने 247 पारियों में टेस्ट क्रिकेट में 12 हजार रन बनाए थे।

247 पारियों में 

सबसे तेज 12 हजार टेस्ट रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज रिकी पोंटिंग हैं। उन्होंने 247 पारियों में ये आंकड़ा प्राप्त किया था।

रिकी पोंटिंग

सचिन और पोंटिंग ने बराबर पारियों 12 हजार रन पूरे किए हैं। लेकिन सचिन ने साल 2008 में यह कारनामा पहले ही कर लिया था, जबकि पोंटिंग 12 हजार के आंकड़े पर साल 2010 में पहुंचे थे।

सचिन ने पहले पूरा किया था

सबसे तेज 12 हजार टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों में चौथे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका और दुनिया के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस हैं। उन्होंने 249 पारियों में 12 हजार रन पूरे किए थे।

जैक कैलिस चौथे स्थान पर

पांचवे नंबर पर क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ का नाम है। उन्होंने 12 हजार रन बनाने के लिए 255 टेस्ट पारियां खेली थीं।

राहुल द्रविड़ नंबर पांच पर

