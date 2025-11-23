By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 23, 2025

ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, मैकुलम, गिलक्रिस्ट के क्लब में खास एंट्री

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चल रही एशेज सीरीज के पहले मैच में ट्रेविस हेड ने शानदार शतकीय पारी खेली।

ट्रेविस हेड की शतकीय पारी

Pic Credit: Social Media

हेड ने तेज तर्रार पारी खेलते हुए केवल 69 गेंदों में शतक जड़ दिया।

69 गेंदों में जड़ा शतक

Pic Credit: Social Media

यह टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में जड़े गए शतकों में से एक है। ट्रेविस हेड सबसे तेज टेस्ट शतक जड़ने वाले दुनिया के 8वें बल्लेबाज बन गए हैं।

सबसे तेज शतकों में से एक

Video Credit: Social Media

आइए आज हम आपको उन  बल्लेबाजों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में शतक लगाए हैं।

सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले बैटर

Pic Credit: Social Media

टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैकुलम के नाम है। उन्होंने साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मात्र 54 गेंदों में शतक लगाया था।

ब्रैंडन मैकुलम

Pic Credit: Social Media

इस सूची में वेस्टइंडीज के सर विवियन रिचर्ड्स और पाकिस्तान के मिसबा-उल-हक संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। 

विवियन रिचर्ड्स और मिसबा-उल-हक

Pic Credit: Social Media

सर रिचर्ड्स ने 1985-86 में इंग्लैंड के खिलाफ 56 गेंदों में शतक लगाया था। वहीं मिसबा ने साल 2014-15 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आबुधाबी के मैदान में 56 गेंदों में शतक जड़ दिया था।

56 गेंदों में शतक

Pic Credit: Social Media

एडम गिलक्रिस्ट इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2006-07 में पर्थ के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 57 गेंदों में शतक जड़ दिया था।

गिलक्रिस्ट तीसरे स्थान पर

Pic Credit: Social Media

गिलक्रिस्ट के बाद सूची में अगला नाम ऑस्ट्रेलिया के जैक ग्रेगरी का है। उन्होंने साल 1921-22 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में 67 गेंदों में शतक लगा दिया था। 

जैक ग्रेगरी चौथे स्थान पर

इस सूची में शिवनारायण चंद्रपॉल, डेविड वॉर्नर और ट्रेविस हेड संयुक्त रूप से पांचवे स्थान पर हैं। इन तीनों बल्लेबाजों ने टेस्ट क्रिकेट में 69 गेंदों में शतकीय पारी खेली है। चंद्रपॉल ने 2001-02 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वॉर्नर ने 2011-12 में भारत के खिलाफ वहीं, हेड ने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ यह कारनामा किया है।

शिवनारायण चंद्रपॉल, डेविड वॉर्नर और हेड पांचवे स्थान पर

Pic Credit: Social Media

