ODI डेब्यू में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले
वनडे
इंटरनेशनल में
डेब्यू
मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए इसपर नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
साउथ
अफ्रीका
के
मैथ्यू
ब्रीट्जके
लिस्ट
में पहले स्थान पर हैं।
मैथ्यू
ने 10 फरवरी 2025 को लाहौर में
न्यूजीलैंड
के खिलाफ 150 रन की पारी खेली थी।
मैथ्यू
ब्रीट्जके
वेस्टइंडीज
के पूर्व बल्लेबाज
डेसमेंड
हेंस
ने 1978 में
ऑस्ट्रेलियाई
टीम के खिलाफ 148 रन ठोक डाले थे।
डेसमेंड हेंस
अफगानिस्तान
के
रहमानुल्लाह
गुरबाज
ने 2021 में
आयरलैंड
के खिलाफ
वनडे
डेब्यू
किया था जिसमें 127 रन की पारी खेली थी।
रहमानुल्लाह
गुरबाज
साउथ
अफ्रीका
कॉलिन
इंग्राम
ने 2010 में
जिम्बाब्वे
के खिलाफ
डेब्यू
किया था जिसमें 124 रन बनाए थे।
कॉलिन
इंग्राम
हांगकांग
के बल्लेबाज
मार्क
चैपमैन
ने 2015 में
यूएई
के खिलाफ
वनडे
डेब्यू
किया था जिसमें 124 अपने नाम किए थे।
मार्क चैपमैन
न्यूजीलैंड
के पूर्व बल्लेबाज
मार्टिन
गुप्टिल
ने 2009 में
वेस्टइंडीज
के खिलाफ
वनडे
फार्मैट
में
डेब्यू
किया था जिसमें 122 रन ठोक डाले थे।
मार्टिन
गुप्टिल
जिम्बाब्वे
के
एंडी
फ्लावर
ने श्रीलंका के खिलाफ 1992 में
वनडे
डेब्यू
किया था जिसमें 115 रन की पारी खेली थी।
एंडी
फ्लावर
साउथ
अफ्रीका
के
टेम्बा
बावुमा
ने 2016 में
आयरलैंड
के खिलाफ
वनडे
डेब्यू
किया था जिसमें 113 रन बनाए थे।
टेम्बा
बावुमा
