By Mohit
PUBLISHED Dec 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
टेस्ट में 2 ट्रिपल सेंचुरी वाले 4 प्लेयर
क्रिकेट के सबसे पुराने
फार्मैट
में
ट्रिपल
सेंचुरी
जड़ना एक बेहद ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
बड़ी उपलब्धि
अबतक
सिर्फ 4 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने ये कारनामा दो बार किया है।
4 ही खिलाड़ी
टेस्ट
फॉर्मेट
में दो
ट्रिपल
सेंचुरी
जड़ने वाले बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
चलिए जानते हैं
पूर्व
ऑस्ट्रेलियाई
बल्लेबाज
डॉन
ब्रैडमैन
ने 52
टेस्ट
मैच की 80 पारियों में 2
ट्रिपल
सेंचुरी
जड़ी।
डॉन
ब्रैडमैन
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय
ओपनर
वीरेंद्र
सहवाग
ने भी
टेस्ट
में दो
ट्रिपल
सेंचुरी
जड़ी।
वीरेंद्र
सहवाग
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज
के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज
क्रिस
गेल ने भी ये कारनामा किया।
क्रिस
गेल
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज
के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी
ब्रायन
लारा
ने भी दो
ट्रिपल
सेंचुरी
जड़ी।
ब्रायन
लारा
Photo: ICC/FB
आपको बता दें कि
ब्रैडमैन
ने 52
टेस्ट
मैच खेले थे तो
सहवाग
ने 104
टेस्ट
मैच। वहीं गेल ने 103
टेस्ट
मैच तो
लारा
ने 131
टेस्ट
मैच खेले।
खेले इतने मैच
शार्दुल
ठाकुर के दिल पर राज करती हैं ये
