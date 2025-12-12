टेस्ट में 2 ट्रिपल सेंचुरी वाले 4 प्लेयर

आपको बता दें कि

ब्रैडमैन

ने 52

टेस्ट

मैच खेले थे तो

सहवाग

ने 104

टेस्ट

मैच। वहीं गेल ने 103

टेस्ट

मैच तो

लारा

ने 131

टेस्ट

मैच खेले।