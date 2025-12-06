By Vimlesh Kumar Bhurtiya
दो बार शतकों की हैट्रिक लगाने वाला बैटर
लगातार तीन शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए काफी मुश्किल काम होता है।
शतकों की हैट्रिक
वनडे क्रिकेट का इतिहास काफी पुराना है। वर्षों से यह फॉर्मेट खेला जा रहा है।
वनडे क्रिकेट
हालांकि, इतने वर्षों के वनडे इतिहास के बाद सिर्फ एक ही बल्लेबाज ऐसा हुआ है, जिसने दो बार लगातार तीन शतक लगाए हैं।
एक ही बल्लेबाज के नाम यह रिकॉर्ड
वनडे क्रिकेट में दो बार शतकों की हैट्रिक लगाने वाला बल्लेबाज कौन है, आइए आज हम आपको बताते हैं।
जानिए कौन
वनडे क्रिकेट में दो बार शतकों की हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के एक बल्लेबाज के नाम है।
पाकिस्तान का बैटर
यह बल्लेबाज कोई और नहीं, बल्कि बाबर आजम हैं।
बाबर आजम
बाबर आजम ने साल 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार तीन मैंचों में शतकीय पारी खेली थी। उन्होंने अपने पहले दो शतक शारजाह के मैदान पर लगाए थे और आखिरी शतक आबुधाबी में।
वेस्टइंडीज के खिलाफ
बाबर आजम ने साल 2022 में भी इस कारनामे को दोहराया।
2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की सपाट पिचों पर खेली गई वनडे सीरीज में लगातार तीन मैचौं में तीन शतक लगाए। बाबर ने पहले दो शतक लाहौर में और आखिरी शतक मुल्तान में लगाया था।
लाहौर और मुल्तान की पिचों पर
