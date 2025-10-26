By Mohit
PUBLISHED Oct 26, 2025
Cricket
सबसे लंबी ODI पारी खेलने वाले बल्लेबाज
वनडे इंटरनेशनल में सबसे लंबी पारी खेलने वाले खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।
आइए जानिए
रोहित शर्मा लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। रोहित ने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की पारी अपने नाम की थी।
रोहित शर्मा
Photo: ICC/FB
खास बात ये है कि 10 साल बाद भी रोहित शर्मा का ये रिकॉर्ड अबतक तक कायम है।
अबतक कायम
न्यूजीलैंड के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने वनडे में साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 237 रन ठोक डाले थे। गुप्टिल लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।
मार्टिन गुप्टिल
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रन बना डाले थे। वे लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
वीरेंद्र सहवाग
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। गेल ने साल 2015 में 215 रन की पारी खेली थी। गेल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ ये कारनामा किया था।
क्रिस गेल
Photo: ICC/FB
लिस्ट में पांचवें स्थान पर पाकिस्तान के फखर जमां हैं जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2018 में 210 रन बना डाले थे।
फखर जमां
Photo: ICC/FB
श्रीलंका के धाकड़ बल्लेबाज पथुम निसांका लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। निसांका ने 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ 21 रन की पारी खेली थी।
पथुम निसांका
Source: Insta
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। किशन ने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 210 रन बना डाले थे।
ईशान किशन
Photo: ICC/FB
लिस्ट में आठवें स्थान पर भी रोहित ही है जिन्होंने वनडे फार्मैट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 में 209 रन बना डाले थे।
रोहित
Photo: TeamIndia/FB
