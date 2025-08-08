By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 08, 2025
ODI क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक छक्के किसने लगाए हैं?
वनडे क्रिकेट तेज तर्रार फॉर्मेट माना जाता है। इसमें संयम के साथ-साथ तेज गति से भी बल्लेबाजी की जाती है।
वनडे क्रिकेट
वनडे क्रिकेट में भी टी-20 जैसे ही चौकों छक्कों की बरसात होती है।
तेजी से बनते हैं रन
आज हम आपको उस बल्लेबाज के बारे में बताएंगे, जिसने वनडे क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाए हैं।
एक वनडे पारी में सर्वाधिक छक्के
वनडे क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ईयोन मॉर्गन के नाम है।
ईयोन मॉर्गन
मॉर्गन ने वनडे वर्ल्ड कप 2019 के एक मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ मैनचेस्टर के मैदान पर 71 गेंदों में ताबड़तोड़ 148 रन बनाए थे।
2019 वर्ल्ड कप में किया था कमाल
इस 148 रनों की पारी के में उन्होंने 17 छक्के लगाए थे, जो कि एक वनडे पारी में लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं।
लगाए थे 17 छक्के
मैच के स्कोरकार्ड पर एक नजर डालें तो मॉर्गन के धुआंधार शतक और 17 छक्कों के बाद इंग्लैंड की टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर अफगानिस्तान के सामने 397 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था।
इंग्लैंड ने दिया था 397 रनों का लक्ष्य
इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम 50 ओवर में 8 विकेट खोकर कुल 247 रन ही बना सकी थी।
अफगानिस्तान ने बनाए थे केवल 247
मॉर्गन की धुआंधार पारी के कारण इंग्लैंड ने इस मैच को 150 रनों के बड़े अंतर से जीता था।
इंग्लैंड 150 रनों से जीता
