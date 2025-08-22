By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 22, 2025

बेकिंग के बेसिक और जरूरी टिप्स!

बेकिंग एक कला है जिसमें माप, समय और तापमान का सही उपयोग जरूरी होता है।

बेकिंग टिप्स

सबसे पहले, बेकिंग के लिए जरूरी सामग्री जैसे मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर को तैयार रखें।

1

ओवन को प्रीहीट करना ना भूलें, यह बेकिंग के लिए एक अहम कदम है।

2

सामग्री को सही मात्रा में मापें, इसके लिए मापने के कप और चम्मच का उपयोग करें।

3

सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि गांठ ना बने और मिश्रण समान रूप से फैले।

4

बेकिंग ट्रे या मोल्ड को चिकनाई लगाकर तैयार करें, ताकि बेक होने के बाद आसानी से निकले।

5

बेकिंग के दौरान समय-समय पर ओवन की जांच करें, पर बार-बार दरवाजा ना खोलें।

6

बेक होने के बाद, उत्पाद को ठंडा होने दें ताकि वह सेट हो सके और आसानी से काटा जा सके।

7

